Mistrz olimpijski nie może doliczyć się tatuaży. „Sporo miejsca zostało”

Jacobs rok temu też startował w Łodzi. Wtedy wygrał w czasie 6,49 sekundy. Teraz był to dla niego pierwszy start w sezonie i pobiegł wolnej. Najpierw w eliminacjach 6,61, a w finale 6,57. - Czas nie jest zbyt dobry. Choć było trochę lepiej niż w eliminacjach. Początek biegu był gorszy, ale w drugiej części już było w porządku - mówi Jacobs. - Moją formę oceniam na 85 procent możliwości i nie jestem zadowolony z tego wyniku. To nie był dla mnie komfortowy bieg, ale to dopiero pierwszy start w sezonie.