Mistrz olimpijski i rekordzista świata tajemniczo o startach, także w Polsce

Jak podkreśliła gazeta nie sprecyzował jednak czy będzie to tyle startów przed MŚ czy w całym tegorocznym cyklu DL.

Po Sztokholmie do MŚ pozostaną już tylko trzy mityngi, 16 lipca w Chorzowie , 21 lipca w Monako i 23 lipca w Londynie i Norweg w bardzo tajemniczy sposób zapowiada swoje starty.

Lekkoatletyka. Karsten Warholm jak Jakob Ingebrigtsen i Armand Duplantis

Zdaniem skandynawskich mediów start w Oslo był zawsze oczywisty ze względów narodowych. Sztokholm też nie jest niespodzianką, ponieważ jest to Skandynawia, a mityng jest "starszą siostrą" Oslo.

W obu też wystartują mistrzostwie olimpijscy i przyjaciele Warholma Norweg Jakob Ingebrigtsen na 1500 metrów i szwedzki tyczkarz Armand Duplantis . Będą to dla nich ostatnie starty przed MŚ.

Zdaniem kanału szwedzkiej telewizji SVT przyjazd Warholma do Sztokholmu to wielkie wydarzenie - "on traktuje MŚ i złoty medal jako najważniejszy cel sezonu i każdy start jest też oceną formy. Poza tym startując tylko w kilku mityngach chce uniknąć kontuzji, która zepsuła mu ubiegły sezon, w którym w MŚ w Eugene zajął dopiero siódme miejsce".