Mistrz olimpijski Dawid Tomala z nowym wsparciem

"Od czasu XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio nazwisko pana Dawida Tomali to jedno z najgorętszych, najbardziej popularnych nazwisk sportowców i to nie tylko w Polsce. To za sprawą olimpijskiego zwycięstwa w chodzie sportowym na 50 km, z czasem 3 godziny 50 minut i 8 sekund"- mówił Olgierd Cieślik, prezes Zarządu Totalizatora Sportowego przed podpisaniem listu intencyjnego o współpracy z mistrzem olimpijskim z Tokio.

Dodał, że Dawid Tomala ma na swoim koncie również wiele innych zwycięstw i sukcesów, jest m.in. multimedalistą Mistrzostw Polski i medalistą Młodzieżowych Mistrzostw Europy.

Reklama

"A od dziś trzyletnią umową wiąże się z Totalizatorem Sportowym i wspólnie będziemy wzmacniać zarówno markę Totalizator Sportowy, jak i marki produktowe pod parasolem LOTTO" - zapowiedział Olgierd Cieślik.

"Z wielką radością witamy pana Dawida w >>drużynie<< Totalizatora Sportowego. Życzymy mu wielu wielkich chwil w tym partnerstwie, kumulacji zwycięstw i medali. Pamiętajmy, że wygrywamy razem" - zaznaczył Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

"Złoty medal, który mam dzisiaj ze sobą, to było spełnienie moich marzeń. Myślę, że każdy sportowiec marzy, żeby trzymać w dłoniach taki medal, jaki wywalczyłem w Tokio" - powiedział Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio.

Dodał, że bardzo cieszy się, że ma możliwość współpracy z takim partnerem jak Totalizator Sportowy.

"Całe życie ciężko pracowałem, to już 18 lat treningów po to, aby walczyć o najwyższe cele. Taki partner jest mi niezbędny do tego, aby się rozwijać, żeby mieć spokojną głowę i móc dostarczać sobie oraz Polakom emocji, które towarzyszą mi do dzisiaj - zapewniał Dawid Tomala. - Dziękuję również panu Premierowi, który wyciągnął do mnie pomocną dłoń i dzięki niemu mogliśmy nawiązać tę współpracę. Totalizator Sportowy od wielu lat prowadzi misję współpracy ze sportowcami, jestem szczęśliwy, że mogę dołączyć do tego grona. Jak zostało powiedziane - wygrywamy razem. Ja chcę wygrywać, jestem głodny sukcesów i to jest ogromna motywacja. Wierzę, że to dopiero początek sukcesów, które przyjdą" - deklarował złoty medalista z Tokio.

"Wspieranie sportowców w ich drodze po najwyższe olimpijskie laury to nasza misja. O medalu olimpijskim marzy niemal każdy zawodnik, a my te marzenia pomagamy spełniać jako sponsor generalny Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej" - podsumował Olgierd Cieślik.

Podczas uroczystości Dawid Tomala przekazał na ręce prezesa Olgierda Cieślika buty, w których "wychodził" olimpijskie złoto. Zostały przekazane do Mobilnego Muzeum Totalizatora Sportowego, które powstało z okazji 65-lecia firmy. Dziś stanęło na terenie Stadionu Legii Warszawa, gdzie odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dawidem Tomalą a Totalizatorem Sportowym.

Olgierd Cieślik z kolei przekazał sportowcowi pamiątkową kulę LOTTO na szczęście. Kula oznaczona numerem 6 symbolizuje 6 sierpnia 2021 roku - dzień, w którym Dawid Tomala wywalczył olimpijskie złoto.

Mistrz zapytany o to, czy sam grywa w LOTTO, przyznał, że robi to od wielu lat i lubi ryzyko również w sporcie.

"Mój atak na 30. kilometrze był bardzo ryzykowny, ale wierzyłem w to, że jestem w stanie zdobyć ten złoty medal, i że ta ucieczka zakończy się sukcesem. Poza tym zacząłem się nudzić i musiałem przyspieszyć, żeby dobrze się bawić. Sport to jest też zabawa, z której mamy czerpać radość" - wskazał z humorem Dawid Tomala.