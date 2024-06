Mistrz olimpijski chce znaleźć Polkę. Jej zdjęcie poruszyło go do głębi

Armand Duplantis szuka polskiej fanki

W ubiegłym roku podczas memoriału zrobiono zdjęcie, na którym widać, że jedna z polskich fanek lekkoatletyki trzymała w rękach karton z napisem skierowanym do Duplantisa. "Mondo, czy mogłabym dostać twój numer startowy? To moje wielkie marzenie" - brzmiał krótki tekst w języku angielskim. Możliwe, że Polka straciła już nadzieję, ale wtedy do akcji wkroczył sam tyczkarz.