Mistrz Francji złapany na dopingu. To koniec marzeń o igrzyskach

Z Francji w ostatnich dniach napływa wiele niepokojących wieści. Na niedługo przed igrzyskami powiększa się grono sportowców przyłapanych na dopingu. Dopiero co francuskie media informowały o "wpadce dopingowej" Dimitriego Bascou , który podczas czempionatu Starego Kontynentu pokonał w biegu na 110 m ppł m.in. Damiana Czykiera. Zawodnik do winy się nie przyznał, jednak dłuższa dyskwalifikacja jest niemal pewna. Podobny los może spotkać Mouhamadou Falla.

Mistrz Francji z 2019 w sprincie na 200 metrów przygotowywał się do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie musiał obejść się smakiem. Dziennikarze Le Parisien przekazali szokujące informacje na temat potężnej wpadki 32-latka. W jego organizmie wykryto niedozwolone substancje.