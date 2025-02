Mistrz Europy błysnął w Toruniu. A Bukowiecki jednak wciąż z rekordem

Zaledwie osiem dni temu Konrad Bukowiecki uzyskał w Łodzi niemal 21 metrów, choć na żywo wydawało się nawet, że ta granica została przekroczona. A czeka na to w oficjalnych zawodach już od dwóch lat. Wtedy, w Orlen Cup, pokonał niespodziewanie Leonardo Fabbriego, który powolutku wchodził w ten sezon halowy. Włoch myśli pewnie o medalu halowych mistrzostw świata w Nankinie, może cenniejszy niż 11 miesięcy temu w Glasgow. Wtedy pchnął 21.96 m, to dało brąz. Ryan Crouser pięć razy uzyskał dwie dwójki z przodu, w najdalszej próbie - 22.77 m.

Leonardo Fabbri na tropie kolejnego rekordu Konrada Bukowieckiego. Tym razem się nie udało

W Copernicusie Fabbri nie prowadził tylko po pierwszej serii, 20.91 m dawało mu drugą pozycję, za rodakiem Zane Weirem (21.13 m). Ten ostatni regularnie posyłał kulę w to samo miejsce, a Fabbri wkrótce poprawił się na 21.62 m. Generalnie - mógł już być pewny triumfu, zaczął jednak "polować" na najlepszy wynik w tym roku na świecie. Ten, od trzech dni, i tak należy do niego, w Lievin uzyskał 21.95 m. A gdyby udało się posłać kulę tak daleko, mógłby przy okazji rozprawić się z najlepszym wynikiem w historii mityngu, co daje zazwyczaj dodatkową nagrodę finansową.

Dwukrotna mistrzyni świata pobiła rekord Copernicusa. Efektowny triumf Chase Jackson

Rekord mityngu padł za to w rywalizacji kobiet. Pobił go ta, która płakała po eliminacjach zmagań kulomiotek na igrzyskach w Paryżu. Chase Jackson, kiedyś znana pod nazwiskiem Ealey, była faworytką, zdobyła złoto w mistrzostwach świata w Eugene i Budapeszcie. A nie awansowała do finału. Dziś już w pierwszej próbie uzyskała 20.24 m, to jej halowy rekord, zarazem rekord US pod dachem. Najlepszy wynik historii Copernicusa, należący do Christiny Schwanitz (18.97 m sprzed sześciu lat) poprawiła o ponad metr. Choć sama w karierze, na powietrzu, pchała ponad pół metra dalej.