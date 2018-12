Australijka Mina Guli postawiła sobie za cel przebiec sto maratonów w sto dni. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na zagrożenie wyczerpaniem zasobów wody na planecie.

48-letnia Guli rozpoczęła swoją podróż 24 listopada w Nowym Jorku. Odwiedziła m.in. Francję, Watykan, Indie, Hongkong i Uzbekistan, gdzie biegła z eskortą policyjną i w towarzystwie burmistrza miasta.



Na jej drodze będą jeszcze Jordania, Kenia i Meksyk, a na zakończenie 11 lutego chce pobiec jeszcze raz w Nowym Jorku.



Była prawniczka i towarzyszące jej sześć osób nie mają czasu na zwiedzanie. Często śpią w namiotach i starają się codziennie spotykać z ludźmi, którzy doświadczają suszy lub pracują nad oszczędzaniem wody.



- Zapominamy o tym, że woda jest obecna we wszystkim, co kupujemy i we wszystkim, co konsumujemy, nie tylko w żywności, ale także na przykład w ubraniach - mówi Guli, pracująca na co dzień w stowarzyszeniu Thirst (Pragnienie), którego celem jest edukowanie ludzi na temat zagrożeń dla zasobów wodnych na świecie.