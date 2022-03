Michał Rozmys w finale biegu na 1500 metrów

W biegu na 1500 metrów reprezentował nas Michał Rozmys. Złoty medalista Uniwersjady z 2019 roku i dwukrotny mistrz igrzysk wojskowych w Wuhan pojawił się już w pierwszej serii eliminacyjnej, gdzie jego rywalami byli między innymi znakomity Norweg Jakob Ingebrigtsen i Etiopczyk Teddese Lemi. Awans do finału bezpośrednio uzyskiwało dwóch pierwszych na mecie i czterech biegaczy z najlepszymi czasami ze wszystkich serii eliminacyjnych.

Ingerbigtsen i Lemi okazali się za mocni dla Polaka i to oni zajęli pierwsze dwa miejsca w tej serii eliminacyjnej. Rozmys na ostatnich metrach przegrał również walkę z Joshuą Thompsonem z USA. Czas naszego reprezentanta 3,38.61, jego najlepszy wynik w sezonie, mógł jeszcze dawać nadzieję na awans.

Na rozstrzygnięcia trzeba było czekać aż do ostatniego biegu. Ostatecznie Polak znalazł się w czwórce zawodników, którzy awansowali do finału z najlepszymi czasami i zobaczymy go w niedzielnym finale.