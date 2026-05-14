Miała z nią dobry kontakt. Po tym, co zrobiła nie ma odwrotu. Włodarczyk nigdy nie poda jej ręki
Anita Włodarczyk jest jedną z najwybitniejszych sportsmenek w historii polskiego sportu. W swojej kolekcji ma przede wszystkim trzy złote medale olimpijskie. Na jeden z nich musiała jednak poczekać aż siedem lat, bowiem okazało się, że wcześniej zdobyła go rywalka, która wspomagała się niedozwolonymi substancjami. Nieuczciwe działanie przeciwniczki mocno nie spodobało się Włodarczyk.
Od wymienienia wszystkich sukcesów Anity Włodarczyk może zakręcić się w głowie. Z trzech najważniejszych zawodów lekkoatletycznych młociarka przywiozła aż 11 złotych medali. Włodarczyk jest trzykrotną mistrzynią olimpijską, czterokrotną mistrzynią świata oraz Europy.
Na pierwsze złoto, z igrzysk olimpijskich w 2012 roku, Polka musiała jednak długo poczekać. Początkowo na samych zawodach zajęła 2. miejsce, przegrywając z Tatianą Łysenko. Po kilku latach okazało się jednak, że Rosjanka była na igrzyskach na dopingu. Wykryto u niej steryd o nazwie turinabol.
Łysenko odebrano złoty medal i przekazano go Anicie Włodarczyk. Polka złoto dostała jednak dopiero po siedmiu latach od zmagań na Stadionie Olimpijskim w Londynie. Odebrała je podczas gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
"Wiem, co przeżyłam przez jej kłamstwa". Włodarczyk nie gryzła się w język
Fakt, że Rosjanka startowała na igrzyskach na dopingu i początkowo wygrała nieuczciwie złoto, mocno zabolał Anitę Włodarczyk. Legenda polskiego sportu przyznała, że wcześniej miała dobry kontakt z Rosjanką i często rozmawiała z nią podczas rywalizacji. Gdy dowiedziała się jednak o dopingu, zerwała kontakt z rywalką i nigdy nie zamierza podać jej ręki.
- Nie podałabym jej ręki na powitanie. Miałyśmy niezły kontakt, gdy rywalizowałyśmy, ale nie ma we mnie żadnej życzliwości dla zawodników, którzy stosowali doping. I nie ma we mnie dla nich żadnego przebaczenia. Wiem, co przeżyłam przez jej kłamstwa. Pewnych rzeczy nie da się cofnąć - podkreśliła Włodarczyk w rozmowie dla sport.pl.
Przypomnijmy, że w ostatnich dniach miała miejsce premiera filmu "Anita", czyli dokumentu w reżyserii Katarzyny Grabek, który pokazuje kulisy życia i kariery jednej z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Producenci chcieli pokazać jak wyglądało życie Włodarczyk poza stadionem i kamerami.