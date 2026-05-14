Miała z nią dobry kontakt. Po tym, co zrobiła nie ma odwrotu. Włodarczyk nigdy nie poda jej ręki

Od wymienienia wszystkich sukcesów Anity Włodarczyk może zakręcić się w głowie. Z trzech najważniejszych zawodów lekkoatletycznych młociarka przywiozła aż 11 złotych medali. Włodarczyk jest trzykrotną mistrzynią olimpijską, czterokrotną mistrzynią świata oraz Europy.

Na pierwsze złoto, z igrzysk olimpijskich w 2012 roku, Polka musiała jednak długo poczekać. Początkowo na samych zawodach zajęła 2. miejsce, przegrywając z Tatianą Łysenko. Po kilku latach okazało się jednak, że Rosjanka była na igrzyskach na dopingu. Wykryto u niej steryd o nazwie turinabol.

Łysenko odebrano złoty medal i przekazano go Anicie Włodarczyk. Polka złoto dostała jednak dopiero po siedmiu latach od zmagań na Stadionie Olimpijskim w Londynie. Odebrała je podczas gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

"Wiem, co przeżyłam przez jej kłamstwa". Włodarczyk nie gryzła się w język

Fakt, że Rosjanka startowała na igrzyskach na dopingu i początkowo wygrała nieuczciwie złoto, mocno zabolał Anitę Włodarczyk. Legenda polskiego sportu przyznała, że wcześniej miała dobry kontakt z Rosjanką i często rozmawiała z nią podczas rywalizacji. Gdy dowiedziała się jednak o dopingu, zerwała kontakt z rywalką i nigdy nie zamierza podać jej ręki.

- Nie podałabym jej ręki na powitanie. Miałyśmy niezły kontakt, gdy rywalizowałyśmy, ale nie ma we mnie żadnej życzliwości dla zawodników, którzy stosowali doping. I nie ma we mnie dla nich żadnego przebaczenia. Wiem, co przeżyłam przez jej kłamstwa. Pewnych rzeczy nie da się cofnąć - podkreśliła Włodarczyk w rozmowie dla sport.pl.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach miała miejsce premiera filmu "Anita", czyli dokumentu w reżyserii Katarzyny Grabek, który pokazuje kulisy życia i kariery jednej z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Producenci chcieli pokazać jak wyglądało życie Włodarczyk poza stadionem i kamerami.

Tatiana Łysenko Ronald Martinez Getty Images

Anita Włodarczyk Iwańczuk/Sport/Reporter East News

