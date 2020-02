Menedżer Armanda Duplantisa: Rekord świata może paść jeszcze w tym miesiącu

Daniel Wessfeldt, menedżer szwedzkiego tyczkarza Armanda Duplantisa, uważa, że ten zawodnik halowy rekord świata może poprawić jeszcze w lutym. W tym miesiącu czekają go jeszcze cztery starty, w tym najbliższy w sobotę w Toruniu.

Zdjęcie Armand Duplantis /AFP

Rekord świata w hali należy do Francuza Renaud Lavalleine, który 15 lutego 2014 roku w Doniecku skoczył 6,16 m.

Blisko poprawienia tego rezultatu Szwed był już we wtorek w Duesseldorfie - w zasadzie pokonał już poprzeczkę zawieszoną na 6,17, lecz opadając strącił ją prawym łokciem. Jego menedżer powiedział, że to była to tylko pierwsza poważna próba bicia rekordu.

- Jest bardzo dobrze wytrenowany i ma znacznie większe możliwości fizyczne niż w ubiegłym sezonie, w którym zdobył srebrny medal mistrzostw świata w Dausze i przed dwoma laty, kiedy wygrał mistrzostwa Europy w Berlinie. Zmienił też nieco technikę i teraz stosuje dłuższy rozbieg, aby wykorzystać szybkość, a jest przecież najszybszym tyczkarzem z rekordem życiowym na 100 metrów 10,5 s - tłumaczył Wessfeldt.

Matka tyczkarza Helena Duplantis, obecna na mityngu w Niemczech, powiedziała szwedzkiemu dziennikowi "Aftonbladet", że w tym sezonie jej syn używa innych tyczek niż wcześniej.

- W Duesseldorfie po raz pierwszy skakał na najsztywniejszych w dotychczasowej karierze i dopiero się do nich przyzwyczaja. Kupiliśmy ich dużo i dopiero je testuje, więc na rezultaty trzeba chwilę poczekać - zaznaczyła.

O swojej próbie na 6,17 w Duesseldorfie Duplantis powiedział: - To dziwne, ale jak byłem już w górze, to nie wydawało mi się to wcale tak wysoko.

Szwed wystartuje w tym sezonie halowym jeszcze w czterech mityngach, w tym w sobotę w Toruniu. Następnie 15 lutego w Glasgow, cztery dni później we francuskim Lievin, a 23 lutego w Clermont-Ferrand.

- Myślę, że rekord świata padnie podczas jednego z tych mityngów. Armand jest w olimpijskiej formie i z nowymi tyczkami jest w stanie pokonać nawet 6,20 - podkreślił jego menedżer.

