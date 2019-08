Memoriał Szelesta. Drużynowi mistrzowie Europy wystartują w Warszawie

Lekkoatletyczni drużynowi mistrzowie Europy z Bydgoszczy - Piotr Małachowski, Maria Andrejczyk, Anna Kiełbasińska - wystartują w sobotę 17 sierpnia w 5. InterEuropol Memoriale Zygmunta Szelesta w Warszawie. W konkursie kulomiotów wystąpi Konrad Bukowiecki.

Małachowski wygrał rzut dyskiem podczas drużynowych ME w Bydgoszczy, pozostawiając w pokonanym polu m.in. rewelacyjnego Szweda Daniela Stahla. Zawodnik WKS Śląsk Wrocław nie był jednak zadowolony z rezultatu - 63,02.

"Byłem pierwszy, ale ze średnim wynikiem, więc w najbliższy weekend chcę to sobie odbić. Przed igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro rzuciłem na stadionie warszawskiej AWF 68 metrów, co pokazuje, że przy ładnej pogodzie padają tam naprawdę fajne wyniki. Kibice, którzy przyjdą na sobotnie zawody, na pewno nie pożałują" - podkreślił Małachowski.

Kiełbasińska w Bydgoszczy biegała na 200 m i w złotej sztafecie 4x400 m. Zawodniczka SKLA Sopot w Warszawie rywalizowała będzie m.in. z Adrianną Janowicz i Karoliną Łozowską (obie AZS AWF Katowice).

W Warszawie wystartują także inni członkowie drużyny, która po raz pierwszy w historii wywalczyła drużynowe mistrzostwo Europy: Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki) w rzucie oszczepem, Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) w rzucie dyskiem, Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) w skoku wzwyż, Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) w skoku w dal i Adrian Świderski (WKS Śląsk Wrocław) w trójskoku.

Dla niektórych zawodników zawody w Warszawie będą okazją do wypełnienia minimum PZLA na mistrzostwa świata w Dausze. Takiego wciąż nie mają m.in. Kobielski, jak i jego kolega ze skoczni Sylwester Bednarek (RKS Łódź). Po poważnej kontuzji do zmagań wraca trójskoczek Karol Hoffmann (MKS Aleksandrów Łódzki).

Bardzo ciekawie zapowiada się również konkurs kulomiotów, którego gwiazdą będzie wicemistrz Europy z Berlina Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), który w tym sezonie podczas zawodów Diamentowej Ligi w Rzymie pchnął już na odległość 21,97.

Mityng odbędzie się po raz piąty i upamiętni zmarłego 13 kwietnia 1990 roku Zygmunta Szelesta - wybitnego trenera rzutu oszczepem, wychowawcy medalistów olimpijskich, mistrzostw Europy i rekordzistów, wieloletniego pracownika naukowego warszawskiej AWF, autora szeregu opracowań dotyczących tej konkurencji lekkoatletycznej. To on wychował wicemistrza olimpijskiego i rekordzistę świata Janusza Sidłę oraz dwukrotnego medalistę ME Władysława Nikiciuka.



Autor: Tomasz Więcławski