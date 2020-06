-cUwielbiam Memoriał Kamili Skolimowskiej. Zawsze uzyskuję dobre wyniki, bo organizatorzy dbają, by rywalki były z najwyższej światowej półki – powiedziała mistrzyni Europy na 400 m Justyna Święty–Ersetic. 11. edycja zawodów odbędzie się 6 września w Chorzowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Daria Kliszyna dostałą niemoralną propozycję. Miała być panią do towarzystwa. Wideo INTERIA.TV

Memoriał znalazł się w nowym cyklu Continental Tour Gold.

Reklama

Areną mityngu po raz trzeci będzie Stadion Śląski, wracający do życia po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. 31 marca miał tam zostać rozegrany towarzyski mecz piłkarski Polska - Ukraina, na 15 maja planowano rywalizację lekkoatletów o medale Akademickich Mistrzostw Polski, a 24 maja miał się odbyć lekkoatletyczny Memoriał Janusza Kusocińskiego. Wszystkie te imprezy zostały odwołane.



"Bardzo się cieszę, że zawody, które zaledwie od dwóch lat odbywają się na Stadionie Śląskim, znalazły się wśród czołowych mityngów świata. Memoriał Kamili Skolimowskiej to jedna z najważniejszych sportowych imprez roku i dokładamy wszelkich starań, by każda kolejna edycja była coraz lepsza" - powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.



Stadion należy do samorządu wojewódzkiego.



W Continental Tour Gold rywalizacja toczyć się będzie w konkurencjach, których nie ma w Diamentowej Lidze.



"To nowy cykl, składający się z największych mityngów na świecie i bardzo się cieszę, że są w tym gronie zawody z Polski - kraju z tak bogatą lekkoatletyczną historią i wielkimi sukcesami. Od kilku lat przyglądaliśmy się rozwojowi memoriału i mogę szczerze powiedzieć, że wynikami, frekwencją oraz pod względem organizacyjnym mityng zasłużył, aby wcielić go do tego cyklu" - wyjaśnił prezydent World Athletics (poprzednio IAAF) Sebastian Coe.



Start w memoriale potwierdzili m.in. Paweł Fajdek (rzut młotem), Piotr Lisek (skok o tyczce), Marcin Lewandowski (1500 m), kulomioci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda (100 m) oraz Święty-Ersetic (400 m).