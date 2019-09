Lekkoatletyczny Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się 14 września po raz drugi na Stadionie Śląskim. - Mam nadzieję, że to będzie przedsmak mistrzostw świata. Bieżnia w Chorzowie jest strasznie szybka – uważa Justyna Święty-Ersetic.

Mistrzyni Europy w biegu na 400 m przyznała, że bardzo lubi startować na tym obiekcie.

"Nie mogę się doczekać, tym bardziej że moja rodzina już się "zbroi". A kiedy bliscy są ze mną, wszystko łatwiej mi przychodzi, jest dodatkowa mobilizacja" - powiedziała urodzona w Raciborzu biegaczka.

Jak poinformowała, zaraz po tych zawodach rozpocznie w tureckim Belek ostatnie zgrupowanie przed MŚ.

"Tam będziemy się aklimatyzować, treningi będą lżejsze, żeby złapać świeżość. Czuję się na treningach coraz lepiej, mam nadzieję, że 14 września pogoda dopisze, wszyscy będą się świetnie bawić i zapewnimy kibicom dreszczyk emocji tuż przed mistrzostwami świata" - dodała zawodniczka AZS AWF Katowice.

Jej klubowa koleżanka Ewa Swoboda przyznała, że tegorocznym celem była obrona złota młodzieżowych ME na 100 m.

"To ostatni rok moich startów w tej kategorii. Udało się plan zrealizować, a to, co się stało w niedziele w Berlinie... Sama nie wierzyłam, że to ja tak pobiegłam. Trzy lata pracowałam, by złamać granicę 11,10. Wisienką na torcie mogą być mistrzostwa świata" - wspomniała pochodząca z Żor Swoboda, która w niedzielę w stolicy Niemiec wynikiem 11,07 ustanowiła rekord życiowy.

Zaznaczyła, że też lubi starty na Śląsku.

"Może wpaść na zawody cała rodzina. To niesie, daje dodatkowego +kopa+. Z Żor na Stadion Śląski jest pół godziny jazdy. Mam nadzieję, że jak rok temu na trybunach będzie 40 tysięcy ludzi" - zaznaczyła.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił, że władze regionu konsekwentnie stawiają na sport.

"Wydaliśmy ponad 650 mln złotych publicznych pieniędzy po to, by ten stadion żył pozytywnymi emocjami. Chcemy organizować duże wydarzenia, będą tu nieoficjalne MŚ w sztafetach w 2021 roku, staramy się o ME 2024. To konsekwentna strategia" - podkreślił marszałek.

Rok wcześniej memoriałową rywalizację obejrzało ponad 41 tys. kibiców. Organizatorzy zawodów podczas wtorkowego spotkania medialnego wspominali ewolucję, jaką mityng przeszedł na przestrzeni 10 lat - od kameralnego, bocznego boiska warszawskiej Skry do nowoczesnego Stadionu Śląskiego z ogromną widownią.

Wstęp na imprezę w Chorzowie będzie wolny. Bramy zostaną otwarte o 15.00, początek zawodów zaplanowano na 16.

Autor: Piotr Girczys