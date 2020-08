Marcin Krukowski rzucił oszczepem 87,07 i wygrał konkurs w Memoriale Janusza Sidły w Sopocie. To jest trzeci tegoroczny wynik na świecie. Nieoczekiwaną porażkę poniósł w biegu na 800 m wicemistrz świata Adam Kszczot, który miał czas 1.47,60 i był trzeci.

To był drugi start Krukowskiego w tym sezonie. W pierwszym - także zwycięskim - w Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej w Spale osiągnął 79,66 i był wyraźnie zawiedziony. To właśnie dlatego postanowił pojechać do Sopotu i teraz decyzji nie może żałować.

Tylko dwóch zawodników w tym sezonie uzyskało od niego lepszy wynik - Niemiec Johannes Vetter - 91,49 i Neeraj Chopa z Indii - 87,86. Krukowski najdalej rzucił w trzecim podejściu czwartkowego konkursu, a z dwóch ostatnich prób zrezygnował.



Nieoczekiwaną porażkę poniósł na swoim koronnym dystansie Kszczot. Dwukrotny wicemistrz świata czasem 1.47,60 zajął trzecie miejsce, a wyprzedzili go Michał Rozmys - 1.46,99 i 20-letni Brytyjczyk Alex Botterill - 1.47,09.



Pierwszy start na stadionie od dwóch lat zaliczyła Angelika Cichocka. Mistrzyni Europy z Amsterdamu (2016) na 1500 m tym razem zaprezentowała się na 1000 m i wygrała czasem 2.42,28. Teraz czeka ją rywalizacja na koronnym dystansie, ale nie wyklucza też startów na 800 m.



Drugi z rzędu bardzo dobry konkurs zaliczyła Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki). Czwarta oszczepniczka ostatnich igrzysk uzyskała 62,10 i zdecydowanie wygrała.



Finiszem na 400 m zaimponowała młodzieżowa mistrzyni Europy Natalia Kaczmarek. Lekkoatletka AZS AWF Wrocław uzyskała 52,36 - to wynik tylko o 0,02 s słabszy od jej rekordu życiowego, ale 22-letnia lekkoatletka pokonała na ostatnich metrach o 0,03 s Brytyjkę Laviai Nielsen - dziesiątą zawodniczkę światowego rankingu na tym dystansie, wielokrotną medalistkę dużych imprez w sztafecie 4x400.



Na dystansach sprinterskich 100 m najszybsi byli Katarzyna Sokólska (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) - 11,78 i Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów) - 10,60.



W biegu na 400 m ppł najlepszy wynik osiągnęła Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław) - 56,88. W skoku o tyczce triumfowała Milena Lipińska (Ośrodek Skoku o Tyczce Gdańsk) - 3,80.



Wzwyż pierwsze miejsce zajęli Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) - 2,26 i wieloboistka Paulina Ligarska - 1,78. W dal najdalej lądowali Sandra Sikorska - 6,09 i Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) - 7,83.



W sprinterskich biegach płotkarskich wygrali Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) - 13,33 i Artur Noga (AZS AWF Warszawa) - 13,96.