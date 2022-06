Memoriał Kusocińskiego rozgrzał Stadion Śląski

Wynik Patryka Dobka na 800 m (1.44.49), jego najlepszy czas w tym roku i siódmy w tym roku wynik na świecie to najbardziej wartościowy to najbardziej wartościowy rezultat 68. Memoriału Kusocińskiego, który odbył się na Stadionie Śląskim. - Poniosła mnie publika. Byłem czwarty, kiedy usłyszałem wrzawę, poszedłem do przodu - cieszył się Dobek. Rekord memoriału w pchnięciu kulą pobił Nowozelandczyk Tom Walsh.

