Paweł Wojciechowski zwyciężył w konkursie skoku o tyczce na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, który odbywał się w ramach Memoriału Ireny Szewińskiej. Zawodnik miejscowej Zawiszy pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,81.

Zdjęcie Paweł Wojciechowski /Marcin Gadomski /PAP

Tyczkarze rywalizowali w Bydgoszczy w samym centrum miasta. Publiczność obserwowała ich popisy na tle jednego z najbardziej znanych obiektów w mieście - Opery Nova.

Reklama

Wojciechowski po udanej próbie na 5,81 poprosił o zawieszenie jej o 20 cm wyżej. Atakował tym samym rekord kraju. Ten należy do Piotra Liska i wynosi 6 metrów. Dwie próby mistrza Europy z Glasgow - szczególnie pierwsza - na 6,01 były bardzo solidne. Widać, że dyspozycja, w której jest w tym sezonie pozwala poważnie myśleć o takich rezultatach.

- Sześć metrów czeka. Jestem bardzo zadowolony z tego 5,81 dzisiaj. Dziękuję bardzo za to, że tak licznie dzisiaj tutaj przyszliście. Mam nadzieję, że będzie was jutro jeszcze więcej - zwrócił się do kibiców Wojciechowski, który pochodzi z Bydgoszczy.

Trzeci był Lisek (OSOT Szczecin) skacząc 5,71, czym wypełnił minimum PZLA uprawniające do startu w mistrzostwach świata w Dausze, które odbędą się na przełomie września i października. Drugi był Brazylijczyk Augusto Dutra de Oliveira - 5,71.

- Wygrał dzisiaj lepszy. Fajnie, że akurat jemu mogę oddać zwycięstwo, a nie kolegom z zagranicy. Zdziwiłem się, że Bydgoszcz przyjęła mnie tak miło. Będę tu na pewno chętnie wracał - podkreślił Lisek.

W środę odbędzie się główna część Memoriału Ireny Szewińskiej na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka. Wśród startujących będą m.in. mistrzyni Europy na 400 m i 4x400 m Justyna Święty-Ersetic, sprinterka Ewa Swoboda (obie AZS AWF Katowice), trzykrotny mistrz świata Paweł Fajdek (KS Agros Zamość) i mistrz Europy w rzucie młotem Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) oraz kulomioci Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) i Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Holenderska lekkoatletka zachwyca swoją urodą kibiców. Wideo INTERIA.TV

Autor: Tomasz Więcławski