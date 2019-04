Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 12 czerwca w Bydgoszczy

Pierwszy Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 12 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. W zawodach mają wziąć udział gwiazdy polskiej lekkoatletyki m.in. młociarze Paweł Fajdek oraz Wojciech Nowicki oraz kulomioci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki.

O organizacji memoriału w Bydgoszczy poinformowano w środę na konferencji prasowej. Wcześniej PZLA rozważał różne lokalizacje mityngu m.in. Lubin, ale władze Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki wykazały się duża determinacją i to właśnie w mieście nad Brdą odbędzie się pierwszy mityng poświęcony pamięci najwybitniejszej polskiej lekkoatletki w historii.

"To wielkie wyróżnienie dla naszego miasta, ale też bardzo uzasadnione. Pani Irena była związana z Bydgoszczą, bardzo często nas odwiedzała, dekorowała najlepszych zawodników naszych imprez. Irena Szewińska lobbowała za organizacją wielu międzynarodowych imprez i wspierała nas w tym. Po prostu zasłużyła, by właśnie ten pierwszy memoriał odbył się tutaj. A my zrobimy wszystko, by godnie uczcić jej pamięć" - powiedział organizator zawodów, prezes KPZLA Krzysztof Wolsztyński.

W Bydgoszczy Szewińska ustanowiła rekord świata w biegu na 400 m w 1976 roku.

Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się w środowe popołudnie. Przedsmak lekkoatletycznych emocji kibice będą mieli jednak już dzień wcześniej, gdy na Wyspie Młyńskiej rywalizować będą najlepsi polscy i zagraniczni tyczkarze. Impreza zastąpi Europejski Festiwal Lekkoatletyczny.

"Irena była związana z tym miastem, więc cieszę się, że w Bydgoszczy będzie memoriał, w dodatku na stulecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki" - podkreślił mąż wybitnej zawodniczki Janusz Szewiński.

Na bydgoskim stadionie ma zawisnąć tablica upamiętniająca multimedalistkę igrzysk olimpijskich. Memoriał ma składać się m.in. z konkurencji, w których występowała wybitna biegaczka - 100 i 400 m. Swój udział potwierdziły m.in. Justyna Święty-Ersetic, Ewa Swoboda czy Iga Baumgart.

Oprócz biegów na 100 i 400 metrów, kobiety będą rywalizować na dystansach 800 metrów i 100 metrów przez płotki, a mężczyźni na dystansach 800 m, 110 m ppł i 3000 m z przeszkodami. Odbędą się też konkursy skoku w dal, pchnięcia kulą i rzutu młotem mężczyzn.

Szewińska od 2005 roku jest honorową obywatelką Bydgoszczy. Wówczas w sali obrad rady miasta odsłonięto jej portret. Przyznała wówczas, że bardzo wzruszyło ją wyróżnienie tytułem honorowego obywatela Bydgoszcz i gorące przyjęcie przez radnych.

Zaznaczyła wtedy, że z Bydgoszczą jest związana w szczególny sposób od olimpiady w Tokio w 1964 r., gdy wraz z bydgoszczanką Teresą Ciepły zdobyła złoty medal w sztafecie.

"W czasach swojej młodości, gdy byłam zawodniczką, często w Bydgoszczy startowałam. Ja tych momentów nigdy nie zapomnę. Później, gdy już byłam prezesem PZLA, moje marzenia o organizacji w Polsce imprez rangi europejskiej i światowej w tym mieście trafiły na podatny grunt. Spotkałam się z zaangażowaniem wielu wspaniałych ludzi" - powiedziała wówczas lekkoatletka.

Szewińska zmarła 29 czerwca 2018 roku w wieku 72 lat. Najwybitniejsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu, uznana najlepszą sportsmenką globu w 1974 roku, w igrzyskach wywalczyła trzy złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Była rekordzistką Polski, Europy i świata w biegach na 100, 200, 400 metrów, w skoku w dal i sztafetach.

Tomasz Więcławski