Media: Awantura w domu byłego mistrza olimpijskiego. Trafił na izbę wytrzeźwień

Do przykrych scen z udziałem legendarnego sportowca doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Policjanci otrzymali zgłoszenie do awanturującego się z żoną mężczyzny. Na miejscu dodatkowo okazało się, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Z tego właśnie powodu zdecydowano się na transport do pobliskiego komisariatu. W nim Szymon Z., bo o nim mowa, trafił na izbę wytrzeźwień. Informacją podzielili się dziennikarze "RMF FM" oraz "TVN 24". Reklama

"Patrol policyjny wezwano na miejsce do awanturującego się pijanego Z. Policjanci uznali, że musi trafić do izby wytrzeźwień. Dalsze z nim kroki, czy będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to decyzja żony" - czytamy w relacji Roberta Zielińskiego, reportera "tvn24.pl". Identyczne informacje kolportuje "RMF FM". Wieści niosą się też po wielkopolskich mediach, bo właśnie w tym województwie mieszka obecnie Szymon Z.

Szymon Z. na izbie wytrzeźwień. W ostatnich latach znany był z działalności politycznej

"Według funkcjonariuszy stan psychiczny i fizyczny byłego mistrza olimpijskiego nie pozwalały na to, by pozostał w domu" - twierdzi "rmf24.pl". Dla kibiców to zaskakujące informacje, ponieważ ci znają Szymona Z. przede wszystkim ze spektakularnych występów na arenie międzynarodowej. Lekkoatleta ma na koncie między innymi złoty medal olimpijski, wywalczony w 2000 roku w Sydney. W kolekcji zawodnika znajdują się też krążki z mistrzostw świata oraz Europy.

Po zakończeniu kariery Szymon Z. zajął się polityką. W 2015 roku uzyskał mandat posła z listy Platformy Obywatelskiej. Znalazł się on na pierwszym miejscu w okręgu poznańskim. Cztery lata później nie uzyskał reelekcji, zdobywając ponad dwa razy mniej głosów niż w poprzednich wyborach. Legendarny sportowiec nie porzucił jednak sportu. Z cennych rad Szymona Z. korzystał Paweł Fajdek. Reklama

Oboje do dziś kontynuują współpracę i mierzą w wysokie cele. Jednym z nich jest olimpijskie złoto, czyli brakujący skalp utytułowanego młociarza. Niestety przykry incydent w nocy z poniedziałku na wtorek może zniweczyć ambitne plany.

