W tej ostatniej próbie Fajdek wypuścił młot w trakcie trzeciego obrotu i wyszedł z koła. Noga została na betonie, nie chciała kręcić. Był sfrustrowany - i trudno się temu dziwić. Chwilę wcześniej zakończył się konkurs pań - Anita Włodarczyk nie dorzuciła 4-kilogramowego sprzętu nawet do 70. metra, choć przecież kilka dni temu było ponad 75.

W konkursie mężczyzn Fajdek spalił dwie pierwsze próby, ale o powtórce z Budapesztu nie mogło być mowy. Tym razem rywalizowało tylko sześciu zawodników, więc każdy miał pewność oddania sześciu rzutów. A tam zresztą Polak mógł kontynuować zawody, ale nie chciał. Trzeci "x" pojawił się po tym, jak wyszedł z koła po rzucie w okolice 73. metra, to dałoby mu siódmą pozycję i trzy kolejne próby. Był przeziębiony, uznał, że rywalizacja nie ma sensu.

Teraz w trzeciej kolejce oddał rzut na 72.93 m - wskoczył na drugą pozycję. Za Bence Halasza, czołowego młociarza świata, który w seniorskich zmaganiach wyspecjalizował się w zdobywaniu srebrnych i brązowych medali. A złota wciąż mu brakuje, co też wiąże się z osobami Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka.

World Athletics Continental Tour - Silver w Bańskiej Bystrzycy. Paweł Fajdek walczył o triumf w rzucie młotem

Zawodnik OŚ AZS Poznań miał dzisiaj wyraźną chęć, by pokonać Halasza. Próbował kręcić coraz mocniej, ale wychodziły z tego próby na 72.98 i 74.06 m. A Węgier w pierwszej kolejce uzyskał 76.61 m. To właśnie na jego przykładzie widać, jakie było koło w Bańskiej Bystrzycy. Bo w każdym z sześciu tegorocznych konkursów przekraczał 80 metrów - tydzień temu w Budapeszcie rzucił 81.65 m. I to do niego należy rekord tych zawodów, rok temu uzyskał tu 81.49 m.

Paweł Fajdek, Bańska Bystrzyca 2026 screen za Youtube/Slovan Athletics materiał zewnętrzny

Halasz wygrał te zawody, Fajdek już się nie poprawił, skoro w ostatniej kolejce noga stanęła podczas trzeciego obrotu. Bence z kolei rzucił gdzieś w okolice 75. metra, ale celowo wyszedł z koła.

Obaj zmierzą się już za trzy tygodnie - w walce o medale mistrzostw Europy. Tam dojdą jeszcze inni 80-metrowcy: Mychajło Kochan, Yann Chaussinand czy Merlin Hummel. Być może sprawdzianem formy dla Fajdka będą mistrzostwa Polski - młociarze powalczą o medale w niedzielę po godz. 13.30. A tam koło powinno być lepsze niż na Słowacji.

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Szóstą pozycję zajął Adam Ziółkowski - z wynikiem 64.81 m.

Bence Halasz KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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