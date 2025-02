Medalista olimpijski nie ma dobrych wieści. "Na jaskółki trzeba poczekać"

- Na szczęście Natalia jest na tyle doświadczoną zawodniczką, że nie dopuściła do tego, by uraz się pogłębił. Od razu zakończyła bieg. Ona jest po maratonie wielkich wyzwań, od startu w igrzyskach w Tokio w 2021 roku po Paryż. Przez te cztery lata była w wysokiej formie, ale też w ogromnym stresie. Być może przyszedł moment, w którym organizm musiał się odezwać. Całe szczęście, że to stało się w sezonie halowym. Jestem przekonany, że Natalia ze sztabem szkoleniowym podejmą racjonalną decyzję. Jeżeli będzie trzeba zrezygnować ze startów w hali, to tak zrobi. Jest zbyt doświadczona i ma jeszcze zbyt dużo do wygrania. W tym sezonie mamy mistrzostwa świata i to dopiero we wrześniu. A więc taka kontuzja, jeszcze niezbyt poważna, delikatne naciągnięcie mięśnia dwugłowego, a do tego szybka reakcja Natalii sprawiają, że rokowania są takie, iż za dwa, trzy tygodnie może być po bólu. Ale trzeba dmuchać na zimne. Nie wiem, czy zdecydują się jeszcze pokazać w hali. Słyszałem, że może spróbują w mistrzostwach Polski wystartować.

- To ciekawy wątek z Konradem. Przestało go boleć. Jest stabilny, choć to na razie na poziomie 20 metrów i 30 centymetrów. Kto jednak wie. Pchnięcie kulą techniką obrotową, to jak trafi może być nagle 21,40 czy 21,50. Zaczął sezon nieźle, wygrał dwa starty. Jest regularność i to, o czym sam wspomina. W końcu go nie boli. A nazwiska, które powinniśmy śledzić w hali, no to na pewno wspomniany Kuba Szymański na płotkach. Rakieta niesamowita. To, co zrobił w pierwszym starcie. Ten wynik 7,41 sekundy, to jest wielka rzecz. Grant Holloway jest specjalistą od hali. Chyba nigdy nie przegrał. To rekordzista świata z Madrytu. On nie przegrywa, to jest jego dystans. Jeżeli Kubie uda się na mityngu w Lievin, gdzie pierwszy raz staną ze sobą bark w bark, wygrać z Holloway'em, to tak jak mi czasem udawało wygrać z Javierem Sotomayorem, kiedy też był w dobrej dyspozycji. Wierz mi, to jest bardzo trudne pokonać zawodnika na takim poziomie, kiedy jest w formie. Zdarzało się, że coś go bolało, skoczył 2,32 m, a mi wyszedł start na 2,35. Natomiast stanąć obok takiego faceta i wygrać z nim, kiedy on jest w formie, kiedy biega szybko, to byłaby duża sprawa. Kubie w tym sezonie halowym będziemy mocno kibicować.