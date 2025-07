200 metrów, 400 metrów, 1500 metrów - w tych trzech biegowych konkurencjach mogliśmy liczyć na to, że przedstawiciele męskiej części polskiej reprezentacji skutecznie powalczą o medale mistrzostw Europy do lat 23. Igor Bogaczyński, Maksymilian Szwed i Filip Rak to wschodzące gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, wszyscy swoje finały mieli akurat dzisiaj.