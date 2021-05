- Najpierw były rezultaty zagranicą, osiągane przez naszych zawodników. Mistrzostwa Europy wygrywaliśmy w 2016 i halowe 2017 roku. A teraz jesteśmy na takim już poziomie organizacyjnym, że dorównał on temu sportowemu - mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Olszewski, były trener naszego wybitnego kulomiota Tomasza Majewskiego.

- Cieszę się, że mogę współpracować z panem marszałkiem i województwem śląskim, dlatego że są profesjonalistami, a jednocześnie są zaangażowani duchowo i uczuciowo w lekkoatletykę. To pozwala nam budować wielkie wyniki. A mamy już tu przecież imprezy krajowe, też o znaczeniu międzynarodowym, czyli memoriały Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego - dodał sternik naszego związku, a mówił to podczas trwających na Stadionie Śląskim drużynowych mistrzostw Europy. Co więcej, ta impreza też wróci do Chorzowa, a odbędzie się dokładnie rok przed właśnie ogłoszonym czempionatem Starego Kontynentu.

Specjalnie podziękowania prezes Olszewski złożył też Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. - Za wsparcie i zrozumienie naszych dążeń dla ogólnego rozwoju tego pięknego sportu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Notował Artur Gac, Stadion Śląski