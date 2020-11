​Niestety nadal musimy czekać. To Rzym, a nie Stadion Śląski będzie gościł lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w 2024 roku. Europejska federacja (European Athletics) przyznała prawo do organizacji w procedurze, która po raz pierwszy była przeprowadzona online.

Właśnie taki sposób, ze względu na pandemię, odbywały się wtorkowe prezentacje. Pierwotnie zakładano spotkanie w Paryżu.

Będą to trzecie mistrzostwa Europy organizowane na Półwyspie Apenińskim. W Turynie odbyły się w 1934 pierwsze w historii zawody tej rangi (tylko wśród mężczyzn). Stolica Włoch gościła natomiast lekkoatletów w 1974 roku. W pamięci gospodarzy zapisały z powodu zwycięstwa w biegu na 200 m słynego Pietro Mennei.

Stolica Italii była bardzo trudnym kontrkandydatem i porażka w tej rywalizacji z pewnością nie przynosi ujmy. Według włoskiego związku lekkoatletycznego (FIDAL), zawody mają odbywać się nie tylko na Stadio Olimpico. Pchnięcie kulą zaplanowano w Koloseum, chód w kompleksie Term Karakalli. Tuż obok placu Świętego Piotra mają być usytuowane start i meta półmaratonu - dokładnie na słynnej via della Conciliazione.

Polska do tej pory nie była jeszcze gospodarzem ME, mimo ich bardzo długiej, datującej się jeszcze na połowę lat 30. ubiegłego wieku, historii. Wśród naszych sąsiadów imprezę tę pięciokrotnie (w 1938 zawody kobiece obyły się w Austrii już po jej przyłączeniu do Rzeszy) gościli Niemcy, dwukrotnie Węgrzy, a w 1978 mistrzostwa odbyły się w Pradze, w ówczesnej Czechosłowacji.

Inauguracyjny czempionat Starego Kontynentu odbył się w 1934 roku, właśnie w Italii. Wówczas w Turynie rywalizowali tylko mężczyźni, a w 1938 mistrzostwa podzielono na żeńskie (Wiedeń) i męskie (Paryż). Pierwsze wspólne zawody rozegrano w 1946 roku w Oslo.

Stadion Śląski będzie w przyszłym roku gościł najlepsze sztafety świata. World Athletics Relays, która ma być m.in. kwalifikacją zespołów do igrzysk, zaplanowano na 1-2 maja. Wcześniej, bo na początku marca, w naszym kraju (w Toruniu) mają się odbyć halowe mistrzostwa Europy.

vit