Mąż Sereny Williams chce rewolucji w lekkoatletyce. Polki odmówiły udziału

Ohanian chce rewolucji w lekkoatletyce. Ambitny projekt

Alexis Ohanian ma wiedzę i środki niezbędne do tego, by dokonywać naprawdę istotnych ruchów w świecie sportu. Amerykański milioner ruszył z projektem o nazwie 776 Invitational. Jest to mityng, podczas którego mierzyć mają się najlepsze z najlepszych lekkoatletek na świecie. Pierwsza edycja wydarzenia ma mieć miejsce pod koniec września w Nowym Jorku.