Wołodymyr Androszuk był jedną z najbardziej obiecujących postaci młodego pokolenia ukraińskich lekkoatletów. 22-latek kilka lat temu wywalczył mistrzostwo kraju U20 w dziesięcioboju. Jego największym marzeniem był jednak wyjazd do Paryża, by reprezentować Ukrainę podczas kolejnych igrzysk olimpijskich. Niestety, marzenie to nigdy się nie spełni - młody sportowiec zginął na froncie.