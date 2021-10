Mary Cain już w czasach, gdy była nastolatką, została uznana za jedną z najzdolniejszych amerykańskich biegaczek. Lekkoatletka w wieku zaledwie 17 lat i trzech miesięcy reprezentowała w 2013 roku Stany Zjednoczone na mistrzostwach świata - jest to rekordowe osiągnięcie. Rok później została mistrzynią świata juniorów na zawodach w Oregonie na dystansie 3000 m.

Po latach sportsmenka jednak wyjawiła, że w przeszłości niestety spotkała się z fizycznym i psychicznym maltretowaniem ze strony własnego trenera oraz jego asystentów. To szokujące oświadczenie opublikował w 2019 roku "The New York Times".



Nike Oregon Project miał zapoczątkować problemy Mary Cain

Wszystko miało się zacząć od momentu, gdy Cain dołączyła w 2013 roku do Nike Oregon Project - grupy sportowców sygnowanej przez słynną firmę odzieżową. Według relacji biegaczki jej trener, Alberto Salazar, który przez lata przewodził projektowi, dopuścił się wobec niej nękania związanego z jej wagą.



Szkoleniowiec - wespół ze swoimi asystentami - miał stosować względem zawodniczki przymusową, drakońską dietę, która w efekcie doprowadziła do zaburzeń odżywiania i problemów psychicznych Cain (miała mieć nawet myśli samobójcze).



"Salazar powiedział jej, że jest zbyt gruba, a jej piersi oraz pośladki są za duże" - m.in. takie stwierdzenie znalazło się w pozwie przygotowanym przez prawniczkę lekkoatletki. Trener - jak to ujęto - miał także publicznie zawstydzać sportsmenkę w związku z masą jej ciała.



Mary Cain otworzyła się w sprawie swojej przeszłości po zakończeniu projektu

Cain zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach niedługo potem, jak w październiku 2019 roku Nike Oregon Project został rozwiązany - wcześniej Salazar został zawieszony na cztery lata w związku z wykroczeniami dotyczącymi dopingu.



Mary Cain postanowiła w związku z tym domagać się teraz sprawiedliwości na drodze sądowej także z firmą, która stała za oregońskim projektem. Jak powiedziała, maltretowanie było efektem "systemu zaprojektowanego przez Alberto i wspieranego przez Nike".



Cain zdobyła w 2016 roku kontynentalne srebro

Dziś Cain ma 25 lat. Jej ostatnim wielkim sukcesem był srebrny medal na mistrzostwach U-23 zorganizowanych w 2016 roku w Salwadorze przez NACAC (Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów).

Zdjęcie Mary Cain - zdj. archiwalne / Kevin Morris / Contributor / Getty Images

