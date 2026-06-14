Marsylia to nie był przypadek. Minęły 4 dni. Anastazja Kuś znów to zrobiła

Na najdłuższym dystansie sprinterskim naszą niepodważalny status największej gwiazdy ma Natalia Bukowiecka - jedna z najlepszych specjalistek od 400 metrów na świecie, w sierpniu będzie w Birmingham bronić tytułu mistrzyni Europy. Jeszcze kilka lat temu szczytem marzeń był awans do indywidualnego finału którejś z Polek podczas globalnych rywalizacji, ale za to w sztafecie 4x400 metrów medali było sporo. Drużyna z Justyną Święty-Ersetic, Patrycją Wyciszkiewicz, Igą Baumgart-Witan czy Małgorzatą Hołub-Kowalik nie miała słabego punktu. A później z przytupem wkroczyła do niej Natalia Kaczmarek, świetnie radziła sobie Anna Kiełbasińska, pomagała Marika Popowicz-Drapała.

Dziś z tego grona zostały już tylko Bukowiecka i Święty-Ersetic, potrzebują wsparcia. Dobry sygnał rok temu dała płotkarka Anna Gryc, ale trener Aleksander Matusiński wciąż szuka do sztafety zawodniczek regularnie biegających poniżej 52 sekund. A może nawet poniżej 51, jak całkiem niedawno Kiełbasińska. Dwa lata temu szkoleniowiec z Katowic zabrał do Paryża zaledwie 17-letnią Anastazją Kuś. Chwilę wcześniej pierwszy raz uzyskała czas poniżej 52 sekund, zdobyła złoto mistrzostw Europy juniorek młodszych.

Ten olimpijski debiut wypadł przeciętnie, ale kibice zobaczyli niezwykle utalentowaną zawodniczkę, która wkrótce może podążyć śladami Bukowieckiej. A podczas kolejnej kampanii w Los Angeles być już podporą polskiej sztafety.

28. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. Kolejny triumf Anastazji Kuś

Anastazja Kuś niedawno pisała maturę, skończyła dopiero 19 lat, wciąż jest juniorką. Dla niej najważniejszą imprezą sezonu będą nie seniorskie mistrzostwa Europy, ale te juniorskie mistrzostwa świata - na słynnym Hayward Field w Eugene. Ciężko będzie połączyć jedne i drugie - finał kobiecych 400 metrów będzie 8 sierpnia o godz. 5.45 nad ranem naszego czasu, dwa dni później ruszy rywalizacja w Birmingham. A Kuś będzie w Oregonie kandydatką do podium, może nawet do złota.

Anastazja Kuś, Sopot 2026 Adam Warżawa PAP

Sezon letni zaczęła od czwartej pozycji w mityngu w Rehlingen, za to z bardzo obiecującym czasem - 52.09 s. Tydzień temu poprawiła swój rekord życiowy w biegu na 200 metrów w Raciborzu, podczas wielomeczu kadry juniorskiej. I ruszyła do Francji - na poważniejszą próbę, już na swoim dystansie 400 metrów. Za rywalki miała m.in. dwa sztafetowe medalistki z igrzysk w Paryżu - Justynę Święty-Ersetic i Anabel Medinę Venturę z Dominikany. A ona je pokonała, poprawiła swój rekord na 51.64 s, o zaledwie 8 setnych gorszych od rekordu Polski U-20 Patrycji Wyciszkiewicz.

Na południu Francji mocno wiało, ale było ciepło. A dziś w Sopocie pogoda kompletnie nie dopisała, podobnie jak w całej Polsce. Grand Prix Sopotu im Janusza Sidły nie miało więc szczęścia do pogody, bo nie dość, że było chłodno, to i jeszcze przeszkadzał wiatr. A na dystansie powyżej 200 metrów też ma to znaczenie. Bo nawet gdy na jakimś odcinku pomaga, to później przeszkadza.

Finisz w Sopocie, Anstazja Kuś lepsza od Poppy Malik Adam Warżawa PAP

19-latka z Olsztyna w tych warunkach poradziła sobie świetnie - znów wygrała, choć czas był gorszy niż w Marsylii - 52.27 s. Warto jednak go odnieść do innych reprezentantek Polski, które też celują w miejsce w sztafecie. Aleksandra Formella przybiegła trzecia (53.20 s), Anna Gryc - czwarta (53.25 s), a Karolina Łozowska - piąta (54.19 s). Wyprzedziła je jeszcze Brytyjka Poppy Malik (52.86 s).

Anastazja Kuś Adam Warżawa PAP





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