Marihuana kosztowała ją medal. Jest dyskwalifikacja

W niektórych stanach USA (np. Kalifornii) jest ona legalna, ale THC znajdujący się w marihuanie, konopiach czy haszyszu jest na liście środków zakazanych przez WADA. Duża dyskusja o sensowności karania za stosowanie marihuany przetoczyła się przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, gdy Sha'Carri Richardson uważana za jedną z faworytek biegów sprinterskich nie pojechała do Japonii po wykryciu marihuany w jej organizmie. A była to przecież zawodniczka, która w 45 minut pobiła dwa rekordy świata juniorek na 100 i 200 metrów.

Tara Davis do Tokio pojechała i tam w skoku w dal zajęła szóste miejsce. Teraz wywalczyła złoty medal halowych mistrzostw Stanów Zjednoczonych w Albuquerque w Nowym Meksyku. Skoczyła 6,99 m, deklasując rywalki. To rezultat znacznie lepszy niż w Tokio, na igrzyskach dałby jej srebro, jedynie centymetr za złotą medalistką, Niemką Malaika Mihambo.

Tara Davis została zdyskwalifikowana

Medal straci, gdyż THC zostało wykryte w jej organizmie w próbce pobranej przed zawodami. THC to kategoria zakazanych substancji, która pozwala na trzymiesięczną karę, jeśli sportowiec udowodni, że zażywał tę substancję poza zawodami i nie miało to związku z wynikami sportowymi. USADA deklaruje, że kara może być dalej zmniejszona do jednego miesiąca, jeśli sportowiec ukończy zatwierdzony program leczenia.