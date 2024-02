Trudny czas dla Marii Andrejczyk. Podjęła ważną decyzję przed igrzyskami

27-latka na jakiś czas zrezygnowała ze startów. W jej życiu zaszły zmiany. Kilka miesięcy temu poinformowała o rozpoczęciu współpracy z nowym trenerem. Szkoleniowcem lekkoatletki został Cezary Wojna. "Wszyscy dobrze wiemy, że ostatnie lata nie były łatwe. Nie podzieliłam się z Wami praktycznie żadną z walk, jakie musiałam stoczyć, mam nadzieję, że to rozumiecie, czasem nie warto marnować energii nad tym co negatywne i skupiać się na pracy o lepsze jutro. I właśnie z taką myślą wchodzę w realizacje planu szkoleniowego na przyszły rok" - oznajmiła.

Maria Andrejczyk szlifuje formę. Wiemy, gdzie wystąpi przed IO

W sprawie reprezentantki Polski wypowiedział się jakiś czas temu nasz lekkoatleta Marcin Krukowski, który w rozmowie z "TVP.Sport" zaznaczył, że 27-latka jest wciąż głodna zwycięstw i rekordów na bieżni. "Maria jest w coraz lepszej formie i będzie rzucać daleko. Najważniejsze, by nie stracić zapału. Przeżyliśmy już wiele kontuzji. Nie poddajemy się. 'Majka' zbliża się do rekordu świata. Widać, że znowu jej się chce. Poczuła, że znów może osiągać świetne wyniki. Zobaczymy ją jeszcze rzucającą w granicach 70 metrów. Sam też nie powiedziałem ostatniego słowa" - zasygnalizował sportowiec.

Teraz przed srebrną medalistką IO ważne starty. Andrejczyk weźmie udział w pucharze Europy w rzutach. Zawody odbędą się 9 i 10 marca w Portugalii. Dla Polki będzie to sprawdzian przed zbliżającą się wielkimi krokami imprezą sportową w stolicy Francji. Sama jednak zaznacza, że w ostatnim czasie jej organizm był mocno osłabiony przez chorobę.

"Do startu w Leirii podchodzę jak do mocniejszego rzucania na treningu. Za mną dobrze przepracowane tygodnie, chociaż niestety z tygodniową przymusową przerwą na anginę. Występ podczas pucharu będzie przede wszystkim informacją jak idą przygotowania i pokaże nam nad czym będziemy musieli popracować w marcu i kwietniu. Sam wynik będzie stanowić drugorzędną kwestię. Czy rzucę 50 czy 60 metrów to absolutnie nie będzie istotne. Marzec nie jest momentem na wysoką formę" - mówi Polka, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.