Maria Andrejczyk znów czaruje. Najpierw popis w kwalifikacjach, a teraz - taka deklaracja

Dyspozycja Marii Andrejczyk przed igrzyskami w Paryżu szła w górę. Można było oczekiwać, że we Francji włączy się do walki o najwyższe laury, ale chyba mało kto spodziewał się, że w tak imponujący sposób "przywita się" ze stadionem. Awans do finału uzyskała w pierwszym rzucie, notując jednocześnie najlepszy wynik w sezonie. Apetyty rosną, a tymczasem sama zawodniczka... jedynie podsyca emocje.