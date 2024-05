Maria Andrejczyk zachwyciła, rywalka już odpowiedziała. Taki rzut to złoto

Skoro 2024 rok jest tym olimpijskim, to wśród kandydatek do podziału medali w Paryżu musi się znaleźć nazwisko Marii Andrejczyk. Czwarta oszczepniczka z Rio de Janeiro i druga z Tokio po 2,5-rocznej przerwie znów rzuca ponad 62 metry, a przecież to początek sezonu. I choć Polka jest w najlepszej dziesiątce tegorocznych wyników na świecie, to do tej pierwszej brakuje jej sporo. A na szczyt wskoczyła aktualna wicemistrzyni świata Flor Ruiz Hurtado - Kolumbijka w brazylijskim mieście Cuiaba uzyskała aż 66.70 m.