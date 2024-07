Maria Andrejczyk z triumfem w Lucernie. Znakomity prognostyk przed igrzyskami

65.21 m mistrzyni świata Japonki Haruki Kitaguchi oraz 64.74 m Australijki Mackenzie Little z ostatniej Diamentowej Ligi w Monako daje jednak sporo do myślenia. Prawdopodobnie co najmniej tak daleko będzie trzeba rzucać w Paryżu, by myśleć o olimpijskim krążku. Te dwie gwiazdy, ale także i Austriaczka Victoria Hudson, mistrzyni Europy z Rzymu (66.06 m w tym sezonie) oraz Amerykanka Maggie Malone-Hardin (65.00m w tym roku) pojawią się także w ostatniej przed olimpijskim startem Diamentowej Lidze w Londynie, już w najbliższą sobotę.

