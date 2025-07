Maria Andrejczyk wskazała na Niemkę. Ona chce dokładnie czegoś innego

Gdybym technicznie dobrze rzucała, to nie byłoby to 60 metrów, ale dużo więcej. W oszczepie technika gra główną rolę, jeśli wszystko układa się prawidłowo, to nie ma żadnego bólu. A gdy ból się pojawia, to od razu mam sygnał, że coś źle zrobiłam.