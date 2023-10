Maria Andrejczyk zapisała się na kartach historii polskiej lekkoatletyki, bowiem odniosła życiowy sukces na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwona sięgnęła po srebro w rzucie oszczepem . Długo jednak nie cieszyła się z medalu, bowiem jak sama zdradziła, nie zamierzała trzymać go w domu. Zdecydowała, że odda go do Muzeum Olimpijskiego.