Maria Andrejczyk najpierw się biczowała, a potem była tyrada. Padły mocne słowa

Zdrowotne problemy Marii Andrejczyk

- Wiem, co się działo z moim organizmem przed finałem. Dlatego było to dla mnie do przewidzenia, że może być różnie - przyznała.

Tyrada naszej gwiazdy. "Random w Internecie zbiera lajki, bo nam naubliża"

- Chciałam wówczas rzetelnie przekazać kibicom, co się dzieje, ale wylał się na mnie hejt. Zastanawiam się zatem, co ja w ogóle mogę powiedzieć? Niektórzy sportowcy rzeczywiście mają taką narrację i ciągle narzekają. Ja starałam się jednak bardzo rzeczowo powiedzieć. Ludzie są jednak różni. Choćbym miała dostać milion hejterskich komentarzy, w których czytałabym, że powinna kończyć karierę, bo do niczego się nadaję, to ja jestem pewna siebie. Absolutnie mnie to nie obchodzi. Dalej będę walczyła, bo kocham to robić. W tym się realizuję. Ósme miejsce w igrzyskach olimpijskich po takich perypetiach zdrowotnych, to jest dla mnie bardzo fajny wynik, ale będę walczyła o więcej, bo to nie jest moje miejsce - mówiła.