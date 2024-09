Maria Andrejczyk już tak nie wygląda. Polka zupełnie nie do poznania

Można powiedzieć, że Polka jest niemal nie do poznania. Zmieniła swój styl i zaszalała z kolorem włosów. Pokazała nowe zdjęcie w skromnej sukience z kołnierzykiem i długich blond falach. Fani z pewnością nie mogli się nadziwić.

Maria Andrejczyk niezadowolona po igrzyskach

Nadchodzi jesień i dla wielu lekkoatletów jest to czas zakończenia sezonu sportowego. Czas skupić się na treningach, które pozwolą na odpowiednie przyszykowanie się do kolejnych ważnych imprez i przemyślenie błędów z m.in. tegorocznych igrzysk olimpijskich.

Maria Andrejczyk nie miała łatwo. Choć kwalifikacje przeszła śpiewająco, to w konkursie głównym w Paryżu zajęła dalekie miejsce. Twierdziła, że poziom był bardzo niski i powinna to wykorzystać, tak się jednak nie stało. Po powrocie do Polski oszczepniczka wystąpiła jeszcze na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej i powoli myśli już o nadchodzących wyzwaniach kolejnego sezonu.