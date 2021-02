Marcin Lewandowski, czołowy polski lekkoatleta, mistrz Europy i medalista mistrzostw świata na 1500 m został zawodnikiem AZS UMCS Lublin. – Cieszę się, że trafiłem do AZS UMCS, który gwarantuje mi doskonałe warunki do treningów – mówi Lewandowski.

To kolejny polski lekkoatleta, który zdecydował się na przenosiny do AZS UMCS Lublin. Wcześniej kontrakty z akademickim klubem podpisały m.in. Sofia Ennaoui, Małgorzata Hołub-Kowalik czy Paulina Guba. - Mówią o mnie, że jestem, jak wino, im starszy, tym lepszy. Mam nadzieję, że przez najbliższych kilka lat będę kontynuował karierę na najwyższym poziomie. Ten rok jest dla mnie kluczowy, bo przecież w sierpniu mam zamiar walczyć o olimpijski medal - dodaje Lewandowski.

Rozmowy szefów AZS UMCS Lublin z Marcinem Lewandowskim trwały kilka miesięcy. - Dzięki zaangażowaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz miasta Lublin, zdołaliśmy wreszcie dopiąć ten transfer. Marcin to medalista mistrzostw świata, osoba bardzo profesjonalnie podchodząca do sportu. Jestem przekonany, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by z Tokio wrócić z medalem - mówi prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk.

Pierwszym startem Marcina Lewandowskiego w barwach AZS UMCS Lublin będą halowe mistrzostwa Polski, które w dniach 20-21 lutego odbędą się w Toruniu. Dwa tygodnie później Lewandowski, jako jeden z liderów lekkoatletycznej reprezentacji Polski, wystartuje w odbywających się również w Toruniu halowych mistrzostwach Europy.