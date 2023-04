Marcin Lewandowski grzmi w sprawie Rosjan. Dosadne słowa

Lewandowski odniósł się także do pomysłu Władysława Kozakiewicza, który zaproponował, by to sami polscy sportowcy zdecydowali, czy chcą wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, jeśli zostaną dopuszczeni do nich przedstawiciele Rosji i Białorusi. - Bojkot jest pewnym rozwiązaniem, jednak w przypadku gdyby taki pomysł miał 100 procent poparcia. Tylko to mogłoby przynieść skutek - ocenił były biegacz.