Maraton Warszawski odbędzie się 27 września

Mimo pandemii koronawirusa i wynikających z tego powodu ograniczeń w przeprowadzaniu imprez masowych, organizatorzy Maratonu Warszawskiego zapewniają, że 27 września odbędzie się 42. edycja tej imprezy. Biegacze wystartują w czterech grupach po 250 osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Swoboda dla Interii: To jest tajemnica. Ale pomoże mi to w życiu sportowym. Wideo TV Interia

Obowiązywać będzie restrykcyjny reżim sanitarny, w ramach którego m.in. zabraknie stacjonarnego biura zawodów, a uczestnicy otrzymają pakiety z numerem startowym kurierem. Strefy startu i mety poszerzone zostaną tak, aby umożliwić biegaczom przestrzeganie zasady dystansu społecznego, zaś czas przebywania w nich zostanie ograniczony do 15 minut. Przebywanie w strefach startowych będzie możliwe wyłącznie w maseczkach. Woda i odżywki, a także pamiątkowe medale będą samodzielnie pobierane przez biegaczy w hermetycznie zamykanych paczkach. Na trasie biegu zabraknie trybun oraz specjalnych stref kibicowania. Centrum sportowych zmagań będzie Plac Teatralny.



Reklama

- Maraton to impreza z duszą - bieg rozgrywany jest nieprzerwanie od 1979 roku, są zawodnicy, którzy brali udział we wszystkich dotychczas rozegranych 41 edycjach. Nakłada to na nas szczególe zobowiązanie i jesteśmy gotowi ponieść koszty związane z przeformatowaniem zawodów na potrzeby świata pandemii. Środowisko biegowe jest bardzo zdyscyplinowane i odpowiedzialne. Nie mam wątpliwości, że biegacze będą w stanie dopasować się do najbardziej restrykcyjnych reguł. Jak zawsze, na pierwszym miejscu stawiamy ich zdrowie oraz bezpieczeństwo, tak jak miało to miejsce podczas wszystkich poprzednich edycji biegu - powiedział cytowany w wydanym komunikacie prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Zapisy na bieg stacjonarny zostały już zamknięte. Nadal można jednak zapisać się na bieg wirtualny, który jest dostępny za pomocą specjalnej aplikacji. Będzie można wziąć w nim udział w każdym miejscu na świecie. - Maraton Warszawski nie zatrzymał się ani razu na swojej 42-letniej trasie. Nie zatrzymujcie się i Wy, bądźcie częścią tej historii! - podkreślił Tronina.



- Rejestracja na bieg stacjonarny przy obecnie panujących ograniczeniach jest już wstrzymana, jednak zachęcamy wszystkich do udziału w biegu wirtualnym. Jest to ukłon dla biegaczy, którzy pomimo dość wąskiej grupy kwalifikowanej do biegu głównego, chcą uczestniczyć w Maratonie. Każdy może stać się częścią tego wyjątkowego biegowego wydarzenia, które w ostatni weekend września z pewnością rozbiega nie tylko Warszawę, ale całą Polskę. Jest to propozycja dla spragnionych rywalizacji sportowej, ale także okazja do wyrażenia przynależności do biegowej społeczności w tych trudnych czasach. Przypominam, że Maraton Warszawski jest świętem nie tylko biegaczy, ale także wielu innych przedstawicieli całego środowiska sportowego - w tym również podwykonawców i sponsorów przygotowujących to wydarzenie - dodał Tronina.

Bieg wirtualny to również okazja do sprawdzenia swoich sił dla mniej doświadczonych biegaczy, ponieważ do wyboru, oprócz dystansu maratońskiego, będzie także półmaraton oraz trasy o długości 10 i 5 kilometrów. Maraton Warszawski to również akcja społeczna - #BiegamDobrze. W jej ramach uczestnicy tworzą wirtualne zbiórki, na których zbierają pieniądze na wybrany cel, zasilając jedną z organizacji charytatywnych.

W zeszłym roku zebrano 1,5 miliona złotych. Obecnie jest to już blisko 50 tysięcy złotych.



krys/ giel/