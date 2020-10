​Maraton w Tokio w 2021 roku przełożony na październik

Zaplanowany pierwotnie na marzec maraton w Tokio został przesunięty na październik 2021 roku - poinformowali organizatorzy. Powodem zmiany terminu są igrzyska olimpijskie, które mają się odbyć latem w stolicy Japonii.

Jeden z najbardziej popularnych biegów maratońskich na świecie miał się odbyć 7 marca i miał zgromadzić na starcie ok. 38 tys. sportowców i amatorów. Nową datą rozegrania imprezy będzie 17 października 2021.

"Są dwa ważne powody - chcemy ograniczyć imprezy masowe przed igrzyskami, by nie przyspieszać rozszerzania się pandemii koronawirusa, a dotarcie do naszego kraju wiązałoby się dla wielu z trudnościami. Granice mamy częściowo zamknięte, a wiele osób musiałoby przejść kwarantannę" - powiedział AFP rzecznik Fundacji Tokio Maraton.

W tym roku wiele biegów ulicznych został całkowicie odwołanych lub znacznie ograniczono w nich udział amatorów. Utrzymująca się pandemia wciąż budzi wątpliwości co do możliwości rozegrania igrzysk olimpijskich w Tokio w przyszłym roku. Ale jak podają media, organizatorzy są zdeterminowani, by imprezę przeprowadzić.



