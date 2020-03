Maraton w Tokio. Salpeter i Legese triumfowali

Kenijka reprezentująca Izrael Lonah Salpeter czasem 2:17.45 i Etiopczyk Birhanu Legese wynikiem 2:04.15 wygrali maraton w Tokio, który odbył się bez udziału publiczności i w mocno okrojonym składzie.

31-letnia Salpeter poprawiła rekord trasy i uzyskała najlepszy tegoroczny wynik na świecie na tym dystansie. Legese powtórzył swój sukces sprzed roku.

Już w połowie lutego organizatorzy maratonu w Tokio postanowili, że tylko zaproszeni zawodnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Łącznie podziękowano za start 38 tys. ludziom. Pobiegło ostatecznie 200 lekkoatletów. Wszystko za sprawą szerzącego się koronawirusa.

Rząd zaapelował do mieszkańców, by nie przychodzili na trasę maratonu i nie kibicowali uczestnikom. Faktycznie niewielu było śmiałków, a ci co się pojawili, mieli zazwyczaj na twarzach maseczki.

W Japonii sytuacja nie jest najlepsza. Pozamykane są szkoły, wszelkie wydarzenia sportowe - w tym także pokazowe mecze baseballa - odbywają się bez udziału publiczności lub są całkowicie odwoływane.



Wyniki maratonu w Tokio:

mężczyźni

1. Birhanu Legese (Etiopia) 2:04.15

2. Bashir Abdi (Belgia) 2:04.49

3. Sisay Lemma (Etiopia) 2:04.51

kobiety

1. Lonah Salpeter (Izrael) 2:17.45

2. Berhane Dibaba (Etiopia) 2:18.35

3. Sutume Kebede (Etiopia) 2:20.30