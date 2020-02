Maraton w Tokio. Organizatorzy zredukowali liczbę uczestników

Z powodu szerzącego się koronawirusa organizatorzy maratonu w Tokio postanowili znacznie skrócić listę uczestników. Bieg odbędzie się 1 marca tylko dla zaproszonych zawodników. Startować nie będą mogli amatorzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Prezydent komitetu organizacyjnego: Igrzyska nie zostaną przeniesione przez koronawirusa. Wideo © 2020 Associated Press

Informację podała gazeta "Tokyo Shimbun". Maraton w stolicy Japonii jest największym rozgrywanym w Azji. Co roku startowało w nim prawie 40 tys. osób, cieszył się dużą popularnością także wśród zagranicznych zawodników. Dla wielu sportowców będzie to jedna z ostatnich okazji, by zdobyć olimpijskie minimum.

Reklama

Mimo odwoływania kolejnych zawodów w Azji, organizatorzy igrzysk zapewniają, że te się odbędą i nie są zagrożone. Zaplanowane są w Tokio na 24 lipca - 9 sierpnia.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotychczas ponad 44 tys. przypadków zakażenia i ponad 1100 zgonów spowodowanych wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Wirus przedostał się jednak poza granice Chin. Dotychczas ponad 500 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach. W Japonii w czwartek odnotowano pierwszy zgon z powodu koronawirusa.