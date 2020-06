Maraton w Nowym Jorku. Tegoroczna edycja odwołana

Zaplanowany na 1 listopada maraton w Nowym Jorku został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Organizatorzy największej tego typu imprezy na świecie podjęli decyzję w środę po konsultacjach z biurem burmistrza.

"Maraton jest kultowym i uwielbianym przez wszystkich wydarzeniem w naszym mieście. Brawa dla organizatorów, że postawili na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo zarówno biegaczy, jak i widzów. Z niecierpliwością czekamy na 50. edycję w listopadzie 2021 roku" - oświadczył burmistrz Bill de Blasio.

W ubiegłym roku w nowojorskim maratonie startowało 53 640 zawodników. Ci, którzy zapisali się na tegoroczną edycję, otrzymają zwrot opłaty startowej lub będą mieć gwarantowany udział w 2021, 2022 lub 2023 roku.

Już wcześniej odwołano z tych samych względów prestiżowy maraton w Bostonie.



