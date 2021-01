Maraton w Bostonie. 11 października wstępnym terminem rywalizacji

Jubileuszowa, 125. edycja słynnego maratonu w Bostonie może się odbyć 11 października - poinformowali organizatorzy. Wszystko zależeć będzie od rozwoju pandemii oraz restrykcji z nią związanych, jakie będą obowiązywać jesienią w stanie Massachusetts.

Już wcześniej informowano, że tegoroczny bieg będzie przełożony z kwietnia na jesień z powodu trwającej pandemii COVID-19. By bieg odbył się w tym terminie, sytuacja epidemiczna musi zostać opanowana, a zgodę na przeprowadzenie rywalizacji musi wyrazić osiem miast, przez które wiedzie trasa maratonu.



"Massachusetts cały czas walczy z COVID-19 rozprowadzając szczepionki. Mamy nadzieję na +jaśniejsze+ dni. Będziemy współpracować z lokalnymi partnerami i BAA (organizacja lekkoatletyczna w Bostonie - PAP), aby monitorować sytuację z nadzieją, że 125. edycja maratonu może się odbyć w październiku" - powiedział gubernator stanu Charlie Baker.



W 2020 r. z powodu koronawirusa maraton w Bostonie nie został przeprowadzony (najpierw przełożono go z kwietnia na jesień, a potem odwołano), co zdarzyło się po raz pierwszy w 124-letniej historii. Zamiast niego zorganizowano bieg w rywalizacji wirtualnej, w którym wzięło udział 15 972 osób.



Tradycyjnie maraton w Bostonie odbywa się w trzeci poniedziałek kwietnia. Wówczas wypada Dzień Patriotów, obchodzony dla uczczenia bitew pod Lexington i Concord, które zapoczątkowały wojnę z Brytyjczykami o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775).



Nie odbyły się także inne prestiżowe biegi na świecie na dystansie 42 195 km, m.in. w Berlinie, Chicago czy Nowym Jorku. W Londynie jesienią wystartowała jedynie okrojona, nieliczna stawka najlepszych biegaczy.



Do tej pory w Stanach Zjednoczonych zanotowano największą na świecie liczbę infekcji (ponad 25,9 mln) oraz zgonów (420 tys.) związanych z Covid-19.



