Maraton w Berlinie. Impreza odwołana z powodu pandemii koronawirusa

Maraton w Berlinie nie odbędzie się w tym roku z powodu pandemii koronawirusa – ogłosili w środę organizatorzy. Kilkadziesiąt minut wcześniej odwołano tegoroczną edycję maratonu w Nowym Jorku.

Berlin miał gościć biegaczy 26-27 września, ale w Niemczech do 24 października ma obowiązywać zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 5 tys. osób.

Trasa maratonu w Berlinie należy do najszybszych na świecie. Siedem ostatnich rekordów świata w rywalizacji mężczyzn pobito właśnie w stolicy Niemiec, a aktualny - należący od 2018 roku do Kenijczyka Eliuda Kipchoge - wynosi 2:01.39.





