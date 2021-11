Mama Kamili Skolimowskiej opowiedziała o dramacie. "Śmierć dziecka to niewyobrażalna tragedia"

Okropne pretensje miałam do Boga. Odwróciłam się od Boga. Śmierć dziecka to niewyobrażalna tragedia. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego zabrał mi coś, co tak bardzo kochałam: kochaną dziewczynę, młodą, mającą całe życie przed sobą. O to miałam pretensje. Wszystko się skończyło, nic nie miało sensu

- opowiedziała przed kamerami.