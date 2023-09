Nationale-Nederlanden Mini Maraton to impreza biegowa skierowana do wielu grup wiekowych. Młodzi uczestnicy będą rywalizować na dystansach dostosowanych do ich wieku. Dzieci do lat trzech mogą startować wraz z opiekunem, a górny limit wieku to 16 lat. Każdy uczestnik, niezależnie od kategorii wiekowej, otrzyma na mecie wyjątkowy medal. Dodatkowo ci, którzy osiągną najlepsze wyniki w swoich kategoriach, zdobędą pamiątkowe puchary!

Trasa biegu będzie w pełni bezpieczna - zostanie wyłączona z ruchu samochodowego. Dystanse, z którymi zmierzą się najmłodsi wyznaczone zostały w maratońskiej, dorosłej przestrzeni ulicy Emilii Plater. Z tego samego miejsca, dzień po młodzieży - w niedzielę na swoje biegi wyruszą dorośli. Wyniki biegów dzieci będą mierzone za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu - uczestnicy poczują się jak prawdziwi profesjonaliści.

- Pasję do sportu i zdrowy styl życia promujemy nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci. Wierzymy, że troska o zdrowie to maraton, a nie sprint i już od najmłodszych lat warto o tym pamiętać. Udział w Nationale-Nederlanden Mini Maratonie to dla dzieci możliwość startu w profesjonalnych biegowych zawodach i poczucia się jak prawdziwi maratończycy. A przede wszystkim to okazja do pokazania dzieciakom, że aktywność fizyczna oraz sport to świetny i ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu - mówi Marta Maszewska-Danielewicz, dyrektorka ds. komunikacji marketingowej i marki w Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden Mini Maraton / materiały zewnętrzne / materiał partnera

Początek sportowej pasji

Sobotnia impreza będzie wzbogacona oprawą artystyczną i wsparciem kibiców. Każda tura Małego Wielkiego Biegu będzie uroczyście rozpoczynana, zaś na mecie uczestników witać będą spikerzy oraz bliscy. Organizatorzy mają nadzieję, że udział w Nationale-Nederlanden Mini Maratonie stanie się początkiem pięknej przygody z bieganiem i sportowej pasji wielu dzieciaków. Już ponad 600 uczestników zostało zapisanych do udziału w Małym Wielkim Biegu. Zapisy potrwają aż do 23 września, do piątku - dnia poprzedzającego wydarzenie. Opłata startowa wynosi 35 złotych. Uczestnicy w ramach pakietu startowego, oprócz numeru uprawniającego do pokonania trasy otrzymają także chustę wielofunkcyjną od Nationale-Nederlanden, plasterki opatrunkowe od Grupy Lux Med i wodę mineralną Magnesia. Na mecie na wszystkich uczestników czekać będą pamiątkowe medale, słodka przekąska SONKO oraz banan Yellow.

Biegowa, inspirowana Maratonem inicjatywa powstała z myślą o najmłodszych, którzy już od przedszkolnych lat mogą zmierzyć się z rówieśnikami i poczuć prawdziwe sportowe emocje i przede wszystkim świetnie się bawić.

- Biegi dla dzieci to niepowtarzalna forma zachęty i promowania zdrowego trybu życia wśród najmłodszych. Ważne jest dla nas, aby podczas wydarzenia nie wywierać na nich niezdrowej presji, a biegi kojarzyły im się z pozytywnymi emocjami. Kibicowanie ma być ważnym elementem całego wydarzenia, dodającym entuzjazmu i motywacji uczestnikom. Rodziców i bliskich zachęcamy do wspierania najmłodszych uczestników poprzez gorący doping, oklaski i wspólne przeżywanie tego wyjątkowego wydarzenia - mówi Magda Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski.

Informacje praktyczne

Trasy wszystkich konkurencji Nationale-Nederlanden Mini Maratonu będą biegły ulicą Emilii Plater. Meta każdego dystansu znajdzie się na wysokości Sali Kongresowej. Miejsce startu każdej tury jest zależne od długości dystansu. Szczegóły biegów przedstawia mapa. Wszelkie informacje techniczne zostały opisane na stronie:

Odbiór pakietów startowych

Przypominamy rozpiskę dotyczącą odbioru numerów startowych. Numery na Mini Maraton odbierać można w Biurze Zawodów - Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1

Godziny pracy Biura Zawodów:

22 września 2023 (piątek) - 14:00 - 20:00

23 września 2023 (sobota) - od 10:00

UWAGA! Pakiety startowe można odebrać najpóźniej 30 minut przed startem danej tury!

Nationale-Nederlanden Mini Maraton czeka na dzieci i młodzież, które chcą poczuć się jak dorośli maratończycy! Do zobaczenia na starcie!

