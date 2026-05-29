Magiczny sprint Polki. Pękła magiczna bariera, ponad 4 sekundy różnicy

Andrzej Grupa

Zaledwie kilka dni temu, w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu, Klaudia Kazimierska uzyskała w Los Angeles jeden z najlepszych rezultatów w historii polskiej lekkiej atletyki na 800 metrów. To nie jest jednak jej główny dystans, ona celuje w odebranie Weronice Lizakowskiej rekordu kraju na 1500 metrów. I na tym dystansie walczyła w piątek w Bydgoszczy, w memoriale Ireny Szewińskiej. Ten rekord mógł paść, gdyby bieg został inaczej poprowadzony. A tak 24-latka z Włocławka musiała na ostatnim okrążeniu nadać niesamowite tempo, od razu "zerwała" peleton. Efekt na mecie był niesamowity.

Klaudia Kazimierska "znokautowała" rywalki w memoriale Ireny SzewińskiejRadosław Jóźwiak / CYFRASPORT & screen za PolsatemNewspix.pl

W biegach na średnich dystansach możemy mieć już wkrótce wielką gwiazdę - mowa o Klaudii Kazimierskiej. Niemal cztery lata temu wyjechała z Włocławka na studia do słynnego Uniwersytetu Oregońskiego - Eugene stało się jej drugim domem. Edukację zakończyła niemal rok temu, dziś ma podpisaną zawodową umowę z Nike, pobija kolejne rekordy. W hali to najlepsze wyniki w historii polskiej lekkiej atletyki, na stadionie - musi na nie czekać. Choć celuje w ten, który w półfinale paryskich igrzysk ustanowiła Weronika Lizakowska - 3:57.31.

Ona sama w Tokio "złamała" w końcu 3:58.00, teraz ma 3:57.95. I w dorobku - finały igrzysk, MŚ oraz halowych MŚ. Ale marzy o czymś więcej.

Jeszcze w ostatni weekend Kazimierska wystąpiła na Drake Stadium w Los Angeles - pobiegła tam na 800 metrów, to był test przed wylotem do Europy. I wypadł fenomenalnie - 1:58.18 s dało jej pierwsze miejsce w europejskich tabelach w tym roku na stadionie, czwarte zaś w polskich tabelach historycznych. Jedynie Joanna Jóźwiak w finale igrzyska w Rio de Janeiro pobiegła w XXI wieku szybciej od niej.

Takie starty na 800 metrów są zwykle przetarciem przed biegami na 1500 metrów. I taki nastąpił już dzisiaj, w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, który ma "złotą" rangę w kalendarzu World Athletics.

Celem był atak na rekord Polski, choć pewnie właściwy sprawdzian nastąpi za tydzień, w Diamentowej Lidze w Rzymie. Tam i obsada będzie dużo lepsza, i zapewne tempo wyższe.

Klaudia Kazimierska
Klaudia KazimierskaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter

Tempo zaś nadawała Sana Hammami z Francji, Kazimierska momentalnie znalazła się za jej plecami. Tyle że tempo było, zwłaszcza na drugim okrążeniu, za wolne, względem założeń. Adam Kszczot w Polsacie mówił, ze nawet o cztery sekundy. Francuzka zeszła z bieżni po 900 metrach, Polka musiała sama prowadzić stawkę. A tuż za nią biegła Brytyjka Erin Wallace. Gdy rozpoczęły ostatnie 400 metrów, Kazimierska ruszyła samotnie do przodu. Uzyskała 10, za chwilę 15, później na końcu prostej już 20 metrów przewagi. I nie było wątpliwości, że to wygra.

Sprintem biegła do samego końca, złamała barierę czterech minut, nieosiągalną dla większości biegaczek. O jedną setną, ale zawsze. Ona miała 3:59.99, a Wallace - 4:04.01. Trzecią lokatę zajęła Melissa Courtney-Bryant, trzykrotna medalistka halowych ME na 3000 metrów (4:04.04).

- Rekord Polski to był bardzo ambitny cel na dzisiaj, choć był. Chcieliśmy poprowadzić bieg poniżej 4 minut, ale wiedzieliśmy, że będzie wietrznie - mówiła Kazimierska w Polsacie Sport. - Otworzyłam sezon najszybciej w życiu. To dobry znak na najważniejsze starty w tym sezonie - dodała.

Klaudia Kazimierska
Klaudia KazimierskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe


