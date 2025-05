32-letni Marcin Krukowski wciąż czeka na pierwszy wielki sukces w międzynarodowych zmaganiach. Gdy cztery lata temu w Turku ustanowił fenomenalny rekord Polski (89.55 m), odżyły nadzieje na medal olimpijski w Tokio. Zawodnik Warszawianki był wówczas w fenomenalnej formie. A z Japonii wrócił z niczym. - Jechałem do Tokio z drugim wynikiem na świecie, ale rzucaliśmy na "ceracie" - narzekał, przypominając to sobie zeszłego lata w Paryżu.

We Francji jego podstawowym celem był sam awans do najlepszej dwunastki, bo później, jak powtarzał, "wszystko się może zdarzyć". Akurat konkurs eliminacyjny w Paryżu stał na wybitnym poziomie, Polak w trzeciej kolejce posłał oszczep na 82.34 m, czyli odległość, która zawsze dawała finał. A teraz nie dała, zabrakło 57 centymetrów. Skończył 14. - Niewiele tu zabrakło, dałem z siebie 100%. Widzimy się za 4 lata. Mój rekord życiowy pokazuje na co mnie stać, trzeba do tego wrócić. Będę parł do przodu, poddanie się nie wchodzi w grę - zapewniał.