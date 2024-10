Magiczne chwile na Stadionie Śląskim pod lupą komisji. Już wszystko jasne

W Chorzowie dopisało bowiem wszystko. Pogoda, choć może dla niektórych zawodników mogło być za ciepło, to jednak zgoła odmienna od deszczowej aury w Zurychu czy później w Brukseli. No i zachęcająca do przyjścia na stadion, z czego skorzystało grubo ponad 40 tys. osób. Dopisała też warstwa sportowa, o co zadbali sami organizatorzy z Marcinem Rosengartenem na czele. Zabiegi o to, by do Polski przylecieli najlepsi na świecie, by tak skonstruowali swój kalendarz, zaczynają się bowiem wiele miesięcy wcześniej. W Chorzowie zaś pojawiła się spora liczba mistrzów i medalistów olimpijskich, którzy udowodnili, że są w wybitnej formie.